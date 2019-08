La guerrera, Angie Arizaga, se enredó con sus propias palabras y pensamientos e hizo deslizar que sí estaría en una relación sentimental luego de ser vinculada con el empresario wiskero, Carlos Eyzaguirre.

Abordada por la prensa, la popular “Negrita” dijo: “Quiero mantener mi vida osea quiero que mi relación no este expuesta...", a lo que la prensa le repreguntó: "¿Tu relación?. Fue entonces cuando Angie Arizaga se dio cuenta y trató de disimular y reírse de su propia declaración.

Luego, la guerrero aseguró que está soltera. “No hay nada confirmado (..) mis amigos son graciosos, pero el día en que este en una relación lo diré, poco a poco”, añadió no sin antes decir que su próxima pareja no debe estar en la televisión.

Ya hace unos días, la hermana de hermana de Stefano Peschiera y amiga de Angie Arizaga, Claudia Peschiera, había dicho que la “Negrita” había dejado de estar soltera.

“La veo muy feliz y él se ve muy buen chico (...) yo la quiero mucho y toda mi familia la quiere mucho. Yo he tenido la oportunidad de conocerla, ella está feliz con un chico”, manifestó en declaraciones a la prensa.