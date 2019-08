Angie Arizaga publicó un comunicado en sus redes sociales luego de la llamada que realizó al programa de Magaly Medina para defender a su expareja Nicola Porcella.

A través de Instagram, la ‘Negrita’ aseguró que este video no es un reflejo de su vida privada. “Las imágenes emitidas hoy en las que aparezco con un compañero de trabajo no representan mi vida privada. Mucho menos lo que quiero en ella o lo que busco para mi carrera”, se lee en el comunicado.

En ese sentido, Angie Arizaga no solo niega la presunta agresión verbal de Nicola Porcella, sino que afirma que la nota fue vendida por Magaly Medina de forma escandalosa: “Sin embargo, no puedo tolerar notas difamatorias. El titular escandaloso del programa dirigido por la señora Magaly Medina, así como otros medios de prensa, pretenden afirmar que participé en una escena de agresión verbal en plena vía pública cuando claramente no es así”.

Asimismo, la participante de Esto es Guerra asegura que nunca permitirá ser maltratada de esta forma: “De mi lado no hubo ni habrá ningún tipo de comentario violento o con mala intención hacia ninguna persona- De igual manera, tampoco permitiría ese trato hacía mí”.