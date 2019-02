​Angie Arizaga saca las garras por Nicola Porcella "a Poly Ávila no la conozco" (VIDEO)

Tras la denuncia que hizo la modelo argentina Poly Ávila, quien sostuvo haber sido drogada en una fiesta en la que participaron algunos chicos reality como Nicola Porcella y Alexandra Méndez 'La Chama', ha salido al frente Angie Arizaga para defender a su expareja.

Es así que la popular Negrita salió al frente y sacó las garras por el guerrero Nicola Porcella, con quien tuvo una larga relación: "Yo a Nicola lo conozco, he estado con él 6 años, y en mi vida lo he visto en ese tipo de cosas, jamás, entonces de verdad me extraña todo esto, Nicola jamás estaría metido en estas cosas, se está hablando sin medir, sin fundamentos, sin hechos, pero yo los conozco, conozco mucho a Nicola y sé que jamás estaría metido en ese tipo de cosas", se le escucha decir en Magaly TV, la firme.

SOBRE POLY ÁVILA

Junto a ello, Angie Arizaga sostuvo no conocer a la modelo argentina Poly Ávila y aseguró que cree en sus amigos: "Yo a Poly (Ávila) no la conozco, yo conozco a los chicos, conozco a Nicola, y yo les creo a ellos, de verdad que me apena todo esto, me apena que estén pasando por algo tan delicado y lo tomen tan a la ligera".

Pese a que decidió defender a sus compañeros, Angie Arizaga no tuvo palabras para Poly Ávila ni comentó sobre la gravedad de que la modelo haya sido drogada en una fiesta.

