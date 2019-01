Angie Arizaga habla sobre las 'saliditas' con el desportista Stefano Peschiera

¿Enamorada? Angie Arizaga ha generado distintas portadas luego que se especulara que estaría en 'saliditas' con un guapo deportista, que responde al nombre de Stefano Pesquiera, quien hizo historia al ser el primer peruano en clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, como velerista.

Sin embargo, la popular 'negrita' en entrevista con diario Trome sostuvo que son solo amigos, aunque no cierra las puertas al amor.

"Como dice la canción, somos ‘simplemente amigos y nada más’... ya estoy acostumbrada a que me vinculen con cualquier persona que conozca, así sean amigos míos", dijo.

La integrante de 'EEG' aseguró que "no hay nada. salí de una relación de bastante años y quiero tiempo para mí. No me cierro al amor, pero ahorita no estoy con ganas de estar en una relación. Espero que la gente entienda que si conozco a alguien no quiere decir que al día siguiente esté con él", manifestó.

Angie Arizaga sí confirmó que la pregunta que le hizo su estilista a Stefano Pesquiera si era con respecto a la modelo, pero todo era parte de una broma. "Estaba bromeando. Somos amigos, sigo soltera y estaré así por un buen tiempo", sentenció.

OJO CON ESTO

Angie Arizaga estaría en 'saliditas' con este guapo deportista, según Instarándula (FOTOS)

Nicola Porcella confiesa: "mi mamá no quiere que vuelva con Angie Arizaga"

Nicola Porcella le responde a Fabio Agostini tras acusarlo de involucrarse con Mayra Goñi

Nicola Porcella revela que este año buscará a "la madre de su próxima hija"

HAY MÁS...