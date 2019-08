Un detalle que ha pasado desapercibido del reciente mensaje de Angie Arizaga es el anuncio relacionado a su futuro profesional. Hoy, cuando la chica reality decidió reaparecer, anunció que se alejará por un tiempo de las pantallas de televisión, tras verse envuelta en nueva polémica relacionada con su expareja Nicola Porcella.

Por ello, agradeció a América Televisión, donde actualmente trabaja. Ella busca alejarse de las pantallas por un tiempo.

“Muchísimas gracias a todos por el cariño, la comprensión y los mensajes. Y muchísimas gracias a @americatelevision por ayudarme a tomar este tiempo. Pronto estaré de regreso, con la alegría de siempre (...) Lo mejor que puedo hacer ahora es descansar y recargar energías para volver a hacer lo que más me gusta”, sostuvo.

La chica reality enfatizó que no se siente como un referente de las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia. “No quiero ni soy un ejemplo de este tipo de casos o situaciones. Soy un ser humano, cometo errores y me hago responsable por ellos”, agregó.

Arizaga recibió el apoyo de sus seguidores y compañeras de trabajo, entre ellas, Sheyla Rojas y Rebeca Escribens.