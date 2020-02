Angie Arizaga se pronunció tras las “predicciones” de Reinaldo Dos Santos sobre su relación con Jota Benz. La ‘negrita’ también aclaró si le dedicó el popular tema “Amigos no, por favor” al hermano de Gino Assereto.

Según la ‘negrita’, se grabó cantando esta canción “porque me gusta cantar”. No obstante, la participante de “Esto es guerra” se puso nerviosa cuando el propio Jota se lo preguntó: “Buena pregunta, ¿has cantado “los amigos no se besan en la boca”?”.

Entre risas, Angie Arizaga dio la espalda a la cámara y se negó a responder. Respecto a las predicciones del “profeta de América”, la ‘guerrera’ dijo:

“No, no escuché. No sé, somos amigos, ¿de qué te ríes (a Jota)?”, preguntó a su compañero.

Por su parte, Jota Benz señaló: “Él es el que ve el futuro, dice... hay que hacerle caso, tendríamos que esperar para ver si se cumple o no, quién soy yo para decirle a Dos Santos algo, si el que ve el futuro es él, no lo dice él, lo dicen sus predicciones”.

De acuerdo a Reinaldo, Angie Arizaga y Jota Benz son "una pareja casi consolidada, ahí ya pasó algo”.

