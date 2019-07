Angie Arizaga sobre salida con Fabio Agostini: "Voy a seguir saliendo porque estoy soltera" │VÍDEO

Angie Arizaga se pronunció sobre el 'ampay' junto a Fabio Agostini, que protagonizó en el programa 'Magaly tv , la firme'; la popular 'negrita' expresó estar un tanto incómoda porque asegura que está cansada de que la vinculen con cada amigo que sale.

"Estoy aburrida de que no puedo tener amigos. No entiendo, ¿qué tiene que salga con un amigo? No hay nada malo en las imágenes. Somos amigos hace tiempo. Hay una amistad de por medio, no le veo nada de malo. No hay nada", dijo Angie.

La integrante de 'EEG', también, explicó brevemente cómo se dio la salida con el español: "Siempre hay una amistad de por medio, decidimos ver una película y ya está. No entiendo cuál es lo 'wuao', pero no tengo más que decir", declaró la modelo.

Asimismo, Angie Arizaga aseguró que seguirá saliendo con Fabio Agostini y con otros amigos porque está soltera, ya que no tiene que ocultarse de nadie ni de nadie.

"Voy a seguir saliendo porque estoy soltera y tengo derecho a distraerme, a relajarme. No hay nada malo, nada qué criticar ¿por qué tendría que esconderme?, ¿por qué tendría que cuidarme?”, sostuvo.

Finalmente, aclaró que cuando tenga pareja, lo dirá sin problema.