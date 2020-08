No hay duda que el amor fluye en EEG. Angie Arizaga y Jota Benz sorprendieron a sus fans al deslizar en el programa que no descartan tener más que una amistad, tras dar solución al evidente distanciamiento que ambos protagonizaron desde que empezó la cuarentena.

Fiel a su estilo, Mister G, soltó la pregunta a los combatientes que dejó paralizado a todos los televidentes, la cual era: ¿les gustaría ser más que amigos? El primero en responder fue el también cantante.

“Todo el mundo sabe que hubo un pequeño distanciamiento por la cuarentena, entonces, hemos tenido una conversación, no la hemos terminado, hay muchas cosas por hablar, tanto por su lado como el mío. Si nos ven hablar más seguido, es normal”, recalcó tímidamente Benz.

Sin embargo, ante la insistencia con la pregunta, a él no le quedó otra que abrir sus sentimientos. “El gusto y todo lo que ella me gustaba, y todo lo que aprendí a conocerla no se puede ir de la noche a la mañana”, acotó.

Por su lado, Angie Arizaga, a diferencia de otras oportunidades, dejó de lado la seriedad y en medio de una risa que escondía su nerviosismo, dijo: “No sé qué pueda pasar, pero que toda fluya, mucha presión, me pongo nerviosa, lo que tenga hablar con Jota, lo haré sin utilizar las cámaras”.

En tanto, Piero le refutó a la “negrita”, que, si no hubiera un sentimiento, no tendría, porqué ponerse nerviosa. “Hubo un distanciamiento en la cuarentena, pero la amistad sigue”, precisó como queriendo salir del paso.

JAZMÍN PINEDO ECHA A PAREJITA

La conductora de EEG, reveló que Jota Benz pasó el fin de semana en su casa, coincidentemente salió por unos instantes. Según dijo Jazmín, Angie Arizaga vive a media cuadra de su casa.

“Escúchame, China ¿Estás segura de lo que estás diciendo? ¿Segurísima?”, consultó Jota tras la afirmación de Jazmín; la conductora dijo que “estaba segura”, por lo que Jota respondió: “Yo también tengo un chisme después, Piero”.