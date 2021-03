Para nadie es un secreto que los artistas se encuentran pasando un difícil momento por la falta de trabajo en medio de la pandemia. Así lo confirmó la cantante Angie Chávez, quien explicó que las chicas de “Son Tentación” también lo pasan mal, pero han recibido el apoyo incondicional de la líder de la agrupación, Paula Arias.

“Nos queda adaptarnos, seguir cuidándonos y agradecer por tener salud. Ya vendrán mejores tiempos en todo aspecto. Porque (aunque) muchas personas no lo crean, muchos artistas la estamos pasando mal... ¡ojo! Obviamente no todos, pero no me quejo porque también sé que hay quienes la pasan peor”, escribió la cantante en Instagram.

Por esta razón, un seguidor le preguntó si las integrantes de “Son Tentación” estaban recibiendo el apoyo de Paula Arias. Angie Chávez no solo lo confirmó, sino que aseguró que su jefa es, sobretodo, una gran amiga.

“Exacto... Pau siempre apoya todos los emprendimientos que realizamos independientemente de pertenecer a Son Tentación... Pau es súper consciente que es un momento difícil así que trata de apoyarnos en todo lo que esté en sus manos... Por eso siempre estamos agradecidas con ella, no solo es una buena jefa sino una gran amiga”, explicó Angie Chávez.

Paula Arias se conmovió y dio ánimos a Angie, asegurando que cada vez queda menos para volver a los escenarios: “Ya falta poco, hijita. Saldremos adelante y regresaremos con mucha fuerza, unión, fe y corazón. Eres una guerrera, mis respetos para ti y tu hermosa familia”, escribió la líder de “Son Tentación”.

VIDEO RECOMENDADO

Yiddá Eslava y Julián Zucchi lanzan su versión de “Machu Picchu” de Camilo y Evaluna

Yiddá Eslava y Julián Zucchi lanzan su versión de "Machu Picchu" de Camilo y Evaluna

TE PUEDE INTERESAR