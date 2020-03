Angie Jibaja sorprendió a propios y extraños al anunciar que escribió un libro. Según la ‘chica de los tatuajes’, trabajó en este proyecto con “cuidado” de no “molestar” al padre de sus hijos, Jean Paul Santa María.

“He estado en silencio trabajando en mi recuperación. Reconstruyendo el futuro de mis hijos”, dijo sobre el lanzamiento de su libro.

Poco después publicó en sus historias de Instagram un video donde se le escucha hablar de Jean Paul Santa María:

“Lo he tratado de hacer (el libro) con mucho cuidado para no molestar a nadie, es un trabajo privado en el que he estado trabajando mucho para que les pueda agradar a todos ustedes”, señaló.

Pero luego sorprendió pidiendo que le regresen a sus hijos y cambio no le “cobraría" una supuesta deuda a su expareja: ”Si todo fuera tan fácil como decir al susodicho: ‘okay, lo que debes en el Poder Judicial, los 200 mil, quédatelos, ya no nos debes nada, perdón por fastidiarte, quédatelos y yo los voy a tener (a los niños), me los das a mí y te olvidas de esa deuda’".

“Que les quede claro que por mis hijos lo doy todo y lo hago todo”, agregó.

