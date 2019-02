​Angie Jibaja se burla de Tilsa Lozano y pide a las autoridades ver mejor su juicio de alimentos que data del 2015

La modelo Angie Jibaja no tomó a bien que Tilsa Lozano la haya denunciado y haya solicitado garantías personales.

Angie Jibaja, fiel a su estilo, se burló del hecho que Tilsa Lozano la haya denunciado y bromeó con el hecho de volver a estar presa.

“No lo puedo creer, que me ha llegado una carta, una notificación de conciliación de parte de Tilín, Tilín, pero no entiendo por qué, ¿me quiere ver presa?”, dijo Angie Jibaja.

Sin embargo, Angie Jibaja se puso seria y le dio un jalón de orejas a las autoridades pues exhortó a que primero vean su juicio de alimentos en vez de hacerle caso a la vengadora.

“¿Por qué no le hacen caso mejor a mi juicio por alimentos desde el 2015?, esta ley actúa tan rápido hoy Día de San Valentín. Señores de la prefectura yo creo que hay cosas más importantes que fijarse en mi caso, ya que hay gente que realmente lo necesita, hay feminicidios, suicidios, hay gente que de verdad (necesita) y no por un capricho de una disque diva, van a acudir tan rápido a un caso que no tiene pies, ni cabeza”, afirmó.

“Yo estoy trabajando, también tengo mi abogado y todo está bajo control. Todo por tener buen humor, por decir Tilín Tilín, no es para tanto, fíjense de verdad hay casos mucho más interesantes y mucho más potentes”, agregó la popular 'chinita'.

