Angie Jibaja se pronunció luego de las declaraciones que Ricardo Márquez dio al programa “Magaly TV La firme”, donde aseguró que disparó a la “chica de los tatuajes” tras descubrir que le había robado 5 mil dólares.

En sus historias de Instagram, Angie Jibaja publicó un mensaje que inicialmente fue compartido por su hermana Cielo, pero aparentemente escrito por la propia Angie -pues afirma que este ataque casi la mató- contra Magaly Medina.

“No investigas nada, no sabes nada, no eres nada objetiva. Magaly, ¿estás apoyando el feminicidio? 4 balazos que casi me matan. Y los disparos a los dos policías”, se lee en el mensaje.

Foto: Instagram Angie Jibaja

En otro mensaje, Angie y su hermana mencionaron al Ministerio de la Mujer para seguir arremetiendo contra la “urraca”:

“¿En serio dejan que esta mujer siga abusando de su poder televisivo para seguir denigrando a una persona que necesita ayuda, no que la destruyan más?".

Asimismo, cuestionaron por qué Angie Jibaja no tenía ayuda si era víctima: "¿Dónde está la ayuda a la mujer? ¿A la víctima? ¿A la que fue disparada? Más pena me da que lucres de las personas y sigas ganando con eso año tras año”.





Foto: Instagram Angie Jibaja

VIDEOS RECOMENDADOS

Andrea San Martín contra el Gobierno por “abandonar” a los microempresarios

Andrea San Martín contra el gobierno por poca ayuda a los microempresarios - diario ojo