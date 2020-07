Angie Jibaja está dispuesta a renacer y aunque siempre ha estado en el ojo público por sus problemas con Jean Paul santa María, quien tiene ahora la patria potestad de sus hijos, quiere demostrarles a todos que ella sola se puede levantar de sus problema. Y ahora se ha sumergido en la música, donde se siente como pez en el agua.

Sin embargo, hizo saber a través de un post en su cuenta de Instagram que no cuenta con el apoyo de nadie y aunque le cueste el doble ella no se da porvencida. Como se recuerda, la “chica de los tatuajes” ha pasado por diversos problemas, no solo por la custodia de sus hijos, sino sus problemas de adicción, el juntarse con gente que no la beneficia. No olvidemos que hace poco recibió un balazo de un septuagenario, que habría sido su pareja, aunque ella lo negó.

“De la mano de Dios siempre! Esta es la primera de muchas canciones @badfame_llNadie nos quiso apoyar pero Dios está con nosotros y nunca lo olvides hijo, Dios le da las batallas más fuertes a sus mejores guerreros .Gracias a mi hermano de @consumorecords ! Acuérdate mano llegaremos lejos . De 0 llegaremos lejos. El tema lo pueden encontrar en el perfil de mi Nico . @badfame_ll”, escribió Jibaja, quien está siendo apoyado por su hijo mayor, Nicolás Garay de 21 años. que está involucrado también con la música, pues tiene una sala de grabación en sociedad con unos amigos.