Angie Jibaja volvió a hablar de sus hijos en su cuenta de Instagram. Esta vez contó que los niños, quienes están a cargo de su padre, Jean Paul Santa María, no le contestan las llamadas.

En sus historias de Instagram, la “chica de los tatuajes” lanzó un mensaje sarcástico sobre lo que sentía en esta cuarentena:

“Sobreviviendo a esta cuarentena (...) con esta cosa que tengo aquí en el pecho que me estruje”, dijo Angie Jibaja.

La “chica de los tatuajes” envió un mensaje a la ministra de la Mujer y continuó siendo irónica afirmando que no le dolía no visitar a sus hijos y que ni siquiera le respondan las llamadas:

“Intentando ser feliz y seguir para que todos vean que estoy bien. Hola ministra, estoy bien, no lloro, no sufro, no siento dolor, nada me duele, no me duele nada, no me duele no haberlo visto a Janko en su cumpleaños, no me duele no haberlo visto en Navidad, no me duele que no me contesten para darme la dirección, no, no me duele. Sobretodo que no me contesten, no me duele”, se le escucha decir en el video.

Como se conoce, Angie Jibaja perdió la tenencia de sus hijos tras protagonizar varios escándalos. Recientemente se conoció que Jean Paul Santa María ganó la custodia.

Angie Jibaja cuenta que sus hijos no le contestan el teléfono - diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Nicola Porcella prefiere Latina - diario Ojo