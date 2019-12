Angie Jibaja se presentó el último fin de semana en una discoteca, pero las imágenes que circularon en las redes sociales sobre ella causaron preocupación.

¿Qué fue lo que pasó? La modelo se presentó sobre el escenario y, luego de varios minutos, comenzó a temblar repentinamente, llamando la atención del público asistente, quienes grabaron con su celular lo ocurrido.

La especulaciones comenzaron a surgir y relacionaron la actitud de Jibaja con las imágenes difundidas recientemente por Magaly Medina, donde se ve a la popular ‘chica de los tatuajes’ con un aspecto desmejorado.

Angie se electrocutó

Para frenar los comentarios negativos, Rodrigo González “Peluchín” llamó a la misma Angie Jibaja para aclarar lo sucedido y despejar dudas. Ella relató - a través de un audio - lo que realmente lo ocurrió.

“Me electrocuté con el micrófono, una carga eléctrica terrible, me quede como en shock un rato. No sentía la mandíbula, me quedé con la mano hacia arriba temblando, horrible. Me comenzó a doler la cabeza, una mala experiencia”; se le escucha decir a la modelo.

Indicó además que era su segundo evento de la noche y que en esos lugares (discotecas) “no te avisan que los cables están cortados”.

Cabe mencionar que el programa “Válgame” de Latina anunció que difundirá imágenes polémicas de Angie en la referida discoteca. Aquí el adelanto: