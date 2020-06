La hermana menor de Angie Jibaja, Cielo Yacsahuache Liza, no dudó en pronunciarse sobre la última entrevista que emitió Magaly Medina con Ricardo Márquez, el anciano que atacó a manos armada a la modelo.

Y es que recordemos que el hombre aseguró que el motivo por el que le habría disparado es porque la popular ‘chinita’ le habría robado una fuerte cantidad de dinero.

Frente a este informe, la joven se mostró muy indignada a través de su cuenta de Instagram y cuestionó la labor periodística del programa. “Magaly Medina no investiga nada, no sabe nada, no eres nada objetiva”, escribió en uno de sus stories.

Cielo también arremetió contra el investigado por intento de feminicidio. “Viejo obsesionado = 4 disparos a Angie, 2 disparos a la testigo que no consumió ¿Magaly Medina, es en serio?”, manifestó.

“En serio dejan que esta mujer siga abusando de su poder televisivo para seguir denigrando a una persona que necesita ayuda, no que la destruyan más ¿Dónde está la ayuda a la mujer, a la víctima, a la que fue disparada”, indica la hermana de la chica de los tatuajes.

“Espero con muchas ansías que este mensaje le llegue a la señora Medina y que pueda dormir todas las noches con el daño que le hace a las personas con una familia atrás”, expresó tajantemente.

