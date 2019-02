Angie Jibaja jura estar bien tras salir de rehabilitación: "A punta de biblia me sané"

La modelo y actriz Angie Jibaja salió del centro de rehabilitación y ahora asegura que se encuentra recuperada y hasta haber cambiado.

Mediante un chat, Angie Jibaja aseguró que está sana gracias a la cercanía con Dios". "Gracias a la reconciliación que tuve con Cristo, obtuve por su gracia, por su perdón y misericordia una rehabilitación exitosa...Todo se lo debo a Cristo, siempre he sido una mujer de fe, a punta de biblia me sané y declaro que estoy sana".

En el mensaje añade: "Dios siempre pone ángeles y persona que si valoran mi trabajo y mis talentos".

Incluso, tras salir del centro de rehabilitación, Angie Jibaja para que se quiere comer el mundo y el tiempo perdido, empezando por cambiar algunos malos hábitos. Ahora usa un cigarro electrónico.

Del mismo modo, en su cuenta de Instagram compartió varias publicaciones haciendo ejercicios y en uno de los videos se le escucha decir: "Yo he cambiado, no se si para siempre, pero yo sí he cambiado".

