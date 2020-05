La mamá de Angie Jibaja, Maggie Lizza, utilizó su redes sociales para enviarle un saludo de cumpleaños a su hija. Por su parte,la modelo se mostró muy emocionada por esta emotiva publicación y expresó cuanto amaba a su madre.

En el emotivo video trata de una recopilación de los diferentes momentos que ambas han compartido. “Feliz cumpleaños mi pequeña princesa. Eres mi regalo del cielo", es el mensaje que acompaña dicha grabación.

El clip emocionó a los seguidores de la popular ‘chica de los tatuajes’ porque también se le puede apreciar en su faceta más inocente, cuando era tan solo una niña. Al respecto, Angie Jibaja se mostró muy emocionada con la sorpresa. “Te amo, mami”, escribió como muestra de agradecimiento.

Su principal defensora siempre

Recordemos que en abril de este año, Angie Jibaja fue atacada a mano armada por Ricardo Márquez, un hombre de 75 años de edad, motivo por el cual tuvo que ser internada de emergencia en una clínica local.

Maggie Liza, por su lado, se mostró muy comprometida con la recuperación de su hija, e inclusive se enfrentó a Magaly Medina por tocar temas de adicción referente a su hija.

“La escuché (a Magaly), un poco más y entierra a mi hija. Me sentí impotente con todo lo que dijo porque hizo caso omiso a lo que publicó el Ministerio de la Mujer (pidió que se investigue el acto de violencia contra Angie). Dijo que no acepto que es una adicta a las drogas. ¿Y por qué voy a alimentar más el morbo? Todos saben el problema que tiene, solo que no quise ser más explícita cuando solicité apoyo”, manifestó.

