​¿Angie Jibaja pasó una noche con Paolo Guerrero en el Swissotel? (VIDEO)

La modelo peruana Angie Jibaja se sometió la noche de ayer al sillón rojo de El Valor de la Verdad de Beto Ortiz.

Entre muchos temas, uno de los que más llamó la atención es en el que respondería sobre el supuesto encuentro con el capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero.

Angie Jibaja desmintió rotundamente que haya tenido algún encuentro íntimo con el 'depredador'.

“¿Estuviste en el Swissotel con Paolo Guerrero?”, fue la cuarta pregunta que respondió Angie Jibaja con un rotundo “No”.

Como se recuerda, cuando a Paolo Guerrero lo sancionaron por dar positivo en el control antidopaje, después del partido de Perú frente a Argentina, un audio de WhatsApp empezó a circular y en este una mujer hablaba de un supuesto encuentro intimo entre la modelo y el futbolista.

Angie Jibaja explicó: “Quiero saber quién fue la hija de su madre que hizo eso, qué tal mala persona, yo a Guerrero no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto en persona, fue una maldad totalmente, eso a mi siempre me agarran de cortina de humo y fue viral eso”.

Respecto a la mujer que grabó el audio de Whatsapp, Angie Jibaja dijo: “Solamente le pido a la gente que me diga donde vive, voy a ir a saludarla, gente como ella no debería de existir, yo tengo hijos y la forma cómo lo dijo fue horrible y lo peor de todo es que tu sabes que no es así, encima como soy la chica mala, yo para mucha gente no tengo credibilidad”.

Angie Jibaja defendió a Paolo Guerrero y dijo sobre él: “No creo que el consuma nada, es un chico que se ve sanísimo, es recontra camiseta con la selección, no creo que él haya consumido algo, no creo, no lo veo así”.

