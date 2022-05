Angie Jibaja: ¿Qué dijo tras confesión de Malú Costa en El Valor de la Verdad?

Malú Costa se presentó en El Valor de la Verdad, donde no solo habló sobre su romance con Aldo Olcese. La actriz también contó que se acostó con Angie Jibaja.

La modelo dejó en claro que su encuentro con Angie Jibaja no ocurrió en la cárcel, sino en la casa de un amigo de la ex pareja de Jean Paul Santa María. "Me fue a buscar, yo tenía un Toyota y me dijo: 'vamos a Barranco' a tomarnos algo, fue antes de tener a mi hija y casarme", dijo.

Malú agregó en el espacio de Beto Ortiz que en la vivienda del amigo de Angie Jibaja había "un cuarto lleno de vinos" y que "tragos van, tragos vienen" hasta que se dieron un beso.

Ante ello, Angie Jibaja usó su cuenta de Twitter para decir: "Aprendí que ser feliz es valorar lo que tengo; que la confianza no se da, se gana; que amigo no es cualquiera, sino quien lo demuestra". Las fans apoyaron a la 'Chica de los tatuajes'.

MUESTRA MÁS DE LA CUENTA EN CONCIERTO

Angie Jibaja dejó de lado las peleas con Rosángela Espinoza y se divirtió de lo lindo en el evento “Money Flow Fest”, realizado en el Estadio Municipal de Surquillo.

Angie Jibaja llegó acompañada de su pareja y no dejaron de bailar al ritmo de Arcangel, De la Ghetto, Jowell & Randy y Jory Boy, los mejores exponentes del reggaeton.

Pero lo que llamó la atención de los asistentes en la primera edición de “Money Flow Fest”, fue la sensual transparencia que lució Angie Jibaja, que dejaba ver sus 'atributos', quien interpretó dos temas en el mencionado concierto.

Aprendí que ser feliz es valorar lo que tengo; que la confianza no se da, se gana; que amigo no es cualquiera, sino quien lo demuestra.

— Angie Jibaja (@JibajaAngie) 8 de mayo de 2016