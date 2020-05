Angie Jibaja, quien se viene recuperando tras ser baleada por Ricardo Marquez, apareció en el programa “El Reventonazo de la Chola” para dar su testimonio de uno de los hechos más graves de su vida.

La “Chica de los tatuajes” contó que su atacante se había enamorado de ella y que la acosaba. Según su relato, ella se quedaba en la casa del hombre de 75 años porque no tenía adónde ir. Contó que su atacante la acosaba.

Después de sobrevivir, Angie comentó que este es un nuevo comienzo para ella.

“Todo tiene una razón, un principio, un final y mi final llegó hasta aquí. Tenía que pasar. Dios me salvó. Tenía un balazo en medio del estómago, en el colon. Me siento orgullosa de mis tatuajes naturales que me han salvado la vida. Es un milagro”, dijo desde su casa.

Además, la figura de televisión hizo un pedido a Romina Gachoy, pareja de Jean Paul Santamaría, padre de los hijos de Jibaja. “Podemos hablar entre mujeres? Quiero conversar contigo, quiero que tú me informes para estar sintonizadas, porque creo que no es la edad para que mis hijos sepan lo que me ha pasado. La van a pasar mal”, declaró entre lágrimas.

Angie Jibaja también se comprometió a " hacerme exámenes toxicológicos semanalmente. (...) Voy a cambiar".

