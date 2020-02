Angie Jibaja reapareció por su cuenta de Instagram y dedicó un fuerte rap a varias conductoras de televisión que en las últimas semanas la han criticado.

En sus historias de Instagram, la “chica de los tatuajes” señaló que su canción era para las "boconas, para tiii alias campanita... y la protagonista Janet alias dos pies izquierdos”.

En los videos se le escucha hablar sobre una conductora que tiene un programa hace mucho tiempo: “Yo soy una nena fina, yo no me meto con porquerías así, yo no estoy sentada en un programa tanto tiempo hablando tanta basura con esa bocota grande que te representa. Ay que miedo que te tienen porque tú eres una verdadera... A la boca más grande que tiene el Perú".

Luego habla de las que “hacen puros covers”. “Le gusta ir por ahí por allá, buscando lo de otras, mamacitas que tienen ya lo suyo, por qué no te buscas a otro, el tuyo te dejó, qué pena (...) No puedes conseguir un hombre por tus mismos méritos, tienes que sentirte un poco más, tienes que arrebatarles a las demás".

Luego se dirige específicamente a Janet Barboza por, según ella, meterse con “el amor de mi vida”. “Qué tal estómago que tuviste, por eso yo creo que Jean Paul te dejó. Qué pena que me da hablar de ti, pero eres una mala mujer y por eso te pasa lo que te está pasando (...) Quién eres, ni siquiera eres periodista, estás ahí sentada, te metiste con la persona incorrecta".

Angie Jibaja hace rap para conocidas conductoras de televisión





