Angie Jibaja sobre recomendación de Tilsa Lozano de que vaya a rehabilitación: "¿tú lo lograste?” (VIDEO)

La modelo Angie Jibaja fue la protagonista del último programa de El Valor de la Verdad de Beto Ortiz y ahí habló de todos.

En este, Angie Jibaja no pasó por alto sus recientes altercados con Tilsa Lozano, quien le recomendó ir a rehabilitación.

(FOTO) De la amistad entre Tilsa Lozano y Angie Jibaja ya no queda nada

Beto Ortiz le preguntó a Angie Jibaja si le molestó que Tilsa Lozano le haya recomendado ir a rehabilitación y la modelo dijo que sí, pero, no solo eso, pues ella se mandó con todo contra la ‘vengadora’.

¿Te molestó que ella te recomendara ir a un centro de rehabilitación?”, preguntó Beto Ortiz.

La respuesta de Angie Jibaja fue la siguiente: “Claro que sí, cuando una mujer no tiene la moral para poder decir una cosa así, no tiene la cara para sentarse en un programa y mandarme a un centro de rehabilitación porque yo también podría preguntarme: “¿saliste de eso?, ¿tú lo lograste?, lo que pasa es que, la diferencia entre ella y yo es que yo soy una persona real que yo nunca me he escondido, son cosas que puedo responder, no tengo rabo de paja, yo si me atrevo a decir si yo tengo un problema”.

Angie Jibaja confesó que Tilsa Lozano la utilizó para ocultar el escándalo por el romance que tuvo con Juan Manuel Vargas.

