Angie Jibaja reveló que ya no aparece en televisión porque es uno de los requisitos que le “piden” para volver a ver a sus hijos.

En sus historias de Instagram, la “chica de los tatuajes” contó que hace un año sufrió una crisis por la muerte de su abuela, lo que la llevó a perder la tenencia de sus hijos, pero ahora trabaja para recuperarlos.

“Después de un año quiero que todos los que estemos abajo, que nos levantemos y quiero demostrar que estamos bien, que estoy bien. Quiero demostrarlo cada día porque esto me va a ayudar muchísimo a poder recuperar a mis niños”, afirmó.

La modelo contó que para recuperar a los niños, no debe trabajar en televisión ni protagonizar escándalos:

“Estoy cansada de ser víctima, a mí no me gusta. Solamente quiero hacer esto porque necesito recuperarlos, quiero recuperarlos, estoy trabajando en silencio, no puedo trabajar en la tele. Hay ciertas cosas que me piden como no trabajar en la tele, no escándalos”, precisó.

Según Angie Jibaja, está “estable” de salud y económicamente: “De esta manera puedo demostrar que estoy estable económicamente, estoy estable de salud, también estoy bien y creo que ustedes lo pueden ver. ¿Cuándo me han visto sin pestañas? Nunca, necesito que todo el mundo vea que me estoy recuperando, que estoy bien, mis hijos me necesitan, yo también los necesito demasiado, ha habido mucha mala información”.

Asimismo, arremetió contra algunos programas de televisión. “Si no me ven en la televisión es porque ciertos programas, no todos, que son una basura. No me saquen en sus programas, no saquen imágenes de hace un año”, explicó.

Angie Jibaja asegura que recuperará a sus dos hijos - diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Mónica Cabrejos sobre salida del Zorro Zupe - diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR