La modelo Angie Jibaja no aguantó más y rompió en llanto al denunciar de maltrato al padre de sus pequeños hijos, Jean Paul Santa María, quien actualmente tiene la custodia de los menores.

Y es que la popular ‘Chica de los tatuajes’ tuvo fuertes adjetivos calificativos para el cantante, acusándolo de que le hace “bullying” a sus hijos.

“Por favor, yo sé que mis hijos están mal, yo lo sé, yo lo siento. Jean Paul nunca ha cambiado, es un narcisista, un psicópata. Estoy muy segura y puedo garantizar que les hace bullying porque tengo pantallazos y fotos y puedo ver todo en mi cuenta. Mis hijos no están bien ahí por favor”, dijo entre lágrimas.

Del mismo modo, aprovechó para contar que le dijo al cantante que no los cambie de colegio al que ya estaban acostumbrados, sin embargo hizo caso omiso.

Angie subió una fotografía donde se ve a sus pequeños durmiendo: "Miren esa imagen, yo toda la vida me he desvelado por tapar bien a Janko, para que no duerma con el bracito incomodo”, dijo conmocionada. “En la imagen se pueden dar cuenta que él se está burlando de Yanko. Yo lo conozco y las personas que lo conocemos sabemos cómo es él”, agregó.

