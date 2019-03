Angie Jibaja se confiesa: "Me di 'piquitos' con Jefferson Farfán"

Angie Jibaja no se guardó nada en sus reveladoras confesiones en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, en las que mencionó a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Señaló que respondería las 21 preguntas para llevarse los 50 mil soles, pero al final se llevó 25 mil, pues se abstuvo de responder la última interrogante.

La “Chica de los tatuajes” contó que en uno de sus viajes de visita al Perú, cuando radicaba en Chile, visitó a sus abuelos y aprovechó para pasar una agradable velada con Jefferson Farfán. “Conversamos un montón toda la noche. Es la verdad, sinceramente no pasó nada. (...) Si tenía alguna intención conmigo, le salió el tiro por la culata. Pudo haber pasado otra cosa, pero no quise que me tome así. Pagó una suite de 5 mil dólares, pero no”, sostuvo Jibaja, quien reveló que “hubo sus besitos tiernos”, añadió. Afirmó que no es de aquellas mujeres que se entregan en la primera noche.

De acuerdo a Angie Jibaja, Jefferson “es súper guapo. Los hombres mulatos, morenos me gustan. Es súper caballero”, señaló la modelo, quien ya no considera como su amigo al delantero, pues le dio la espalda en momentos duros.

LO DESMIENTE. De otro lado, la expareja de Jean Paul Santa María se pronunció sobre el polémico audio que circuló en redes sociales el año pasado, donde se aseguraba que ella y Paolo Guerrero habían mantenido un encuentro en un conocido hotel de Lima. “No lo conozco. Nunca lo he visto personalmente. Él es sanísimo. Él es camiseta de la selección, ha logrado tantas cosas. Yo no creo que él haya consumido nada, yo no creo”, comentó.

Indignada, la modelo reveló que jamás en su vida ha visto al capitán de la selección peruana y aseguró que es una cruel mentira la afirmación que se divulgaba en este material. “Que tal mala de persona (la que difundió el audio). A Guerrero no lo conozco nunca en mi vida, ni siquiera lo he visto en persona. A mí me agarraron de cortina de humo o no sé, no entiendo, y no sabes cómo me afectó”, señaló.

UN VIVIDOR. De otro lado, Angie Jibaja calificó de “vividor” a su expareja Felipe Lasso, un colombiano a quien conoció trabajando como mozo en Chile. “¿Cómo te explicas Beto que me regresé de Chile sin un sol? Yo no salía a fiestas, reuniones, no tenía amigos, ni amistades”, señaló.

En otro momento, reveló que Lasso manejaba su dinero al fungir como su mánager. “En la novela ‘El Camionero’ me daban 17 mil dólares mensuales, aparte de un departamento. Mientras que en el reality (“Doble Tentación”) 8 mil dólares. Pero yo estaba como un zombie. Cero cuentas, mi tarjeta la manejaba él, al igual que mi carro. No es que quiera ser mala y lo acuse, pero ahora soy consciente de que cómo era posible que comiera lentejas y trigo todos los días. Fui una estúpida que solo se encargaba de trabajar. Gracias a mí el tiene la visa americana y ahora maneja su carro propio”, señaló, no sin antes llamar “vago” al colombiano y que, a diferencia de Jean Paul Santa María, el padre de sus hijos, sí trabajaba.

