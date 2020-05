La modelo Angie Jibaja sorprendió al público al revelar detalles inéditos sobre el feroz ataque a mano armada que sufrió por parte de Ricardo Márquez Michieli, por lo que terminó internada en una clínica local.

La también actriz estuvo enlazada con el programa “El Reventonazo de la Chola”, donde aseguró que era amiga del sujeto de 75 años y que vivía con él porque no tenía donde más quedarse. Sin embargo, confirmó que el anciano se enamoró de ella y empezó a acosarla.

“(Ricardo Márquez) era el amigo de un amigo, un viejito buena gente”, expresó, para luego contar que ella empezó a sentir asco, pero no tuvo opción de irse a otro lado porque no tenía dinero.

Por otra parte, también aseguró que no se drogó con Máquez Michieli, pues “él es una persona muy sana”. Angie reafirma que sigue al pié de la letra su tratamiento y está dispuesta a realizarse exámenes toxicológicos para comprobar que está limpiando su cuerpo de las drogas.

“Dios me salvó, Tengo un balazo en medio del estómago. me siento orgullosa, son mis tatuajes naturales, me han salvado la vida”, agregó entre lágrimas.

