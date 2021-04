Cielo Yacsahuache Liza, hermana de Angie Jibaja, declaró en exclusiva para el programa de Magaly Medina y afirmó que las declaraciones que dio la modelo sobre un posible maltrato hacia sus hijos Gia y Janko, eran totalmente falsas.

“Ella está enferma. Cuántos años han pasado (...) ella quisiera estar con sus hijos, pero no puede porque su salud no le da. Los perjudicados acá no solamente son los niños, sino también Jean Paul y Romina”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Cielo manifestó que ella siempre ha estado acompañando a la ‘chica de los tatuajes’ en el proceso para poder recuperar a sus hijos, pero que lamentablemente su falta de voluntad para entrar a rehabilitación le ha jugado en contra.

“Nosotros nos hemos preocupado por llevarla a terapia, por ir al Ministerio todas las semanas para que Angie no pierda a los niños, pero mira cuántos años han pasado y Angie nunca ha hecho nada”, agregó.

“El ministerio vino a mi casa, nos evaluó y nos dijo que si nosotros firmábamos, los niños se quedaban a nuestro cargo, sino, iban a terminar en un albergue. Luego se dieron cuenta que el papá era el único interesado, iba a las reuniones, siempre estaba ahí, y es que ahí comienza el proceso para que los niños vayan con su papá. Estaban en una terapia psiquiátrica”, señaló.

“El ministerio de la mujer le ha dado la custodia a Jean Paul (...) Yo amo a mi hermana con toda mi alma, a pesar que ella salga, diga o haga, pero lo único que voy a querer para ella es que se mejore y que haga terapia, pero en estos momentos que los niños estén con Jean Paul y Romina”

