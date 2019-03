Angie Jibaja no suelta a Tilsa Lozano: "Pensé que era mi amiga, pero siempre fue una víbora"

Angie Jibaja no se amilana ante Tilsa Lozano, quien anunció en su programa “En Exclusiva” que prepara cinco demandas en contra de la “chica de los tatuajes”. En su cuenta de Instagram, la modelo señaló que le da “risa” y hasta llamó “víbora” a “Tili”.

“Volver a vivir. Las cosas como son y eso que no me desarrollé en el tema de #TilinTilin me da risa. Yo no hablo por las puras y menos por dañar a alguien. Solo me he divertido un poco. Después les explico por qué lo hice. Ahora quiero ver cuáles son sus argumentos para ponerme cinco demandas. La verdad, me da mucha risa y pena a la vez. Pensé que era mi amiga, pero siempre fue una víbora”, escribió en su red social.

Finalmente, la ex “chica reality” concluyó diciendo: “Dios los bendiga a todos y a todas las personas que están conmigo en todo momento”.

SE DEFIENDE.

Por su parte, la exvengadora evitó pronunciarse sobre las revelaciones que hizo Angie Jibaja en el sillón rojo. “Todos se quieren mantener al margen. Jean Paul Santa María no quiere hablar, Felipe Lasso menos, Jefferson Farfán no ha dicho nada y yo tampoco quiero hablar, pero me veo en la obligación de hacerlo. Cuando la prensa me pregunta por qué no hablo de Angie es por recomendación de mis abogados, yo tengo cinco demandas en curso”, sostuvo en su programa de espectáculos.

