La modelo Angie Jibaja salió al frente para dejar claro algunos puntos luego de que algunos usuarios le pidan curarse y dejar en paz a sus hijos bajo la crianza de Romina Gachoy, esposa de Jean Paul Santamaría.

Angie Jibaja usó su red social para sentenciar: “Solo quiero la oportunidad de dejar bien claro que no soy drogadicta ni adicta, que no me gustan las fiestas ni lugares públicos, que no me gusta la TV basura, que nunca quise ser señalada, que odio a la gente falsa y creída, odio la injusticia. ¿Todo esto es raro no?”.

La modelo reconoció que podría gustarle la sensación de tristeza, pero eso le hace más fuerte. “Me gusta la sensación de vacío y tristeza cuando llevo un luto y soy cobarde o no he sido lo suficientemente fuerte para estar consciente ante una situación así, prefiero lo más fuerte para el dolor. Pero así como duele, la cura es tan simple como el amor”.

Angie Jibaja dejó sentencia de que le gustaría que toda esta situación termine y pueda disfrutar de sus hijos. Además se calificó como una “sobreviviente”. “El don que Dios me dio fue ser sobrevivientes y en eso encaja, bien bailar actuar, sonreír, pero no como payasa de nadie. Hoy puedo decir que si fuera por mi chau. Uno artístico. Quiero solo estar en un paraíso terrenal hermoso, viajando con mis chikititos que tan bien la pasábamos”.

Finalmente, acotó: “No estoy enferma pero feliz porque hay enfermedades como la depresión, la ansiedad, adicciones, como el cáncer, el sida, etc y yo le pido a Dios que venga su reino y haga su voluntad y se acabe toda la maldad y la codicia de este mundo”.

