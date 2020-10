La cantante Ania acaba de lanzar su tema “Me quedo aquí”, sencillo que se suma a los éxitos "Repetir y “Ando sola”, en la plataforma de YouTube de la joven artista quien ha heredado el talento de la música de su padre Fahed Mitre y la belleza de su madre, Marisol Martínez. Cabe precisar, que pese a la pandemia del Coronavirus esta joven no se ha detenido, muy por el contrario ha sabido adaptarse.

- ¿Qué nos puedes contar de tu nueva canción “Me quedo aquí”?

Es una canción que escribí el año pasado junto a Susana Isaza y Pablo Benito en una sesión de composición en Bogotá, y que produjeron Mango y Nabález. La canción es la historia de una pareja, donde uno de ellos se tiene que ir lejos, dejando a la otra persona en la misma ciudad, atrapada con todos los recuerdos. No es una canción necesariamente triste, pero si podrías identificarte bastante si es que has tenido una relación a distancia.

- ¿Cómo te ha afectado el tema de la pandemia a tu carrera?

He tenido que replantear casi toda mi carrera. Tenía muchos planes para este año que obviamente han cambiado, cosas por las que estaba muy emocionada, pero bueno. Mirando el lado bueno, he aprendido mucho, he conocido (virtualmente claro) a muchas personas nuevas que están apoyando el proyecto y he estado componiendo un montón, así que no todo ha sido malo. Ha sido más cuestión de poder adaptarme a todo lo nuevo.

3.- ¿Crees que el Gobierno debería pensar en los artistas y crear algún tipo de bono o beneficio para ellos?

Totalmente. Somos parte importante del movimiento cultural del país. No solo los artistas como tal sino todas las personas involucradas al momento de hacer un show. Es importante que se cree algún tipo de ayuda y apoyo.

4.- ¿Qué recuerdas de tu actuación junto a Alejandro Sanz? Algo de lo que te dijo te marcó?

Creo que lo más importante que siempre me ha dicho es que nunca me rinda. Es una carrera difícil pero mientras me esfuerce y haga las cosas con pasión, todo va a llegar. Cantar con él ha sido de los momentos más bonitos que he tenido en mi carrera, es de esas cosas que no puedes creer que te están pasando. Aún cuando veo videos o fotos de ese día no puedo creer que esa sea yo jajaja

- ¿“Me quedo aquí” es una canción que pensaste a raíz de esta pandemia?

Es una canción que escribimos el año pasado así que no tiene nada que ver con la pandemia/cuarentena, pero definitivamente se puede prestar para eso. La verdad es que no es sobre alguna experiencia personal, nunca he tenido una relación a distancia, pero si he tenido amigos que han pasado por eso, así que me base un poco más en sus historias.

- ¿Cómo está tu vida sentimental? ¿Crees que existe un hombre ideal?

Cuando me gusta alguien o cuando estoy en una relación, soy de esas personas que dan el 100%. Definitivamente soy alguien enamoradiza pero también la pienso mucho. No hay nadie perfecto ni ideal, todas las personas tenemos defectos— es cuestión de encontrar a esa persona a la que puedes amar aún con las cosas que no necesariamente te encantan.

- ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Se vienen más canciones?

Trato de hacer ejercicio todos los días apenas me despierto, luego me baño y tomo desayuno. Mis planes después realmente cambian dependiendo del día. A veces tengo sesiones de composición, entrevistas, reuniones con el equipo, y a veces no tengo nada, así que depende mucho. Se viene mucha música nueva. He estado componiendo un montón en esos meses así que estoy emocionada de poder compartirla.

-¿Qué red social usas para estar en contacto con tus fans? Te gusta hacer Tik Toks?

Uso instagram principalmente, pero twitter y TikTok se están volviendo mis favoritos. De hecho aún no encuentro mi ritmo de posteo en TikTok pero me divierte mucho.