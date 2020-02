Uno de los integrantes del clan de Yahaira Plasencia, conocido como ‘el Bryan’, rompió su silencio tras conocerse que la salsera se mudaría a Estados Unidos para iniciar su internacionalización.

“El manager nos ha comentado que solo trabajamos hasta fines de febrero, luego habrá trabajos eventuales con Yahaira", contó a las cámaras de Magaly TV La Firme.

Reveló que solo el entorno más cercano de la amiga de Jeferson Farfán acompañará en el extranjero a Plasencia.

"Estamos viendo lo que va a pasar. Aún no tengo ningún proyecto, de repente se ven propuestas ”, detalló.

LE MOLESTA QUE LE DIGAN ‘EL BRYAN’

“Me incomoda mucho que Magaly me trate de ‘el Bryan’. La gente ya no me toma en serio”; dijo apenado.