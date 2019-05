Anna Carina Copello se pronuncia sobre los covers que cantan Josimar y Daniela Darcourt

Anna Carina Copello se pronunció sobre la polémica de los covers que cantan Josimar y Daniela Darcourt, hecho que les ha traído muchas críticas.

“Yo no lo veo mal, hay mucha gente que empieza haciendo covers y después cantan temas propios. Me parece totalmente válido. Ellos hacen show, entretienen al público, no les quito mérito por eso", fue lo primero que dijo.

"Josimar y Daniela son talentosos porque les está yendo bien. Hay que aplaudirlos y no encontrarles el error a como de lugar”, señaló la artista quien participará del concierto “4 Latidos Tour” con Camila y Sin Bandera, el 25 de mayo en el Jockey Club del Perú.

