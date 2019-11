Nuestra cantante con proyección internacional, Anna Carina Copello, ya vive el espíritu de la Navidad y recientemente hizo una travesura que la compartió en su cuenta de Instagram.

Anna Carina Copello decidió poner a bailar a “Papa Noel” su reciente tema musical “Dónde están”, el cual lo canta con “Chocquibtown”.

“It’s beginning to look a lot like a Christmas Y Papa Noel no se resistió al #DondeEstanChallenge! Vean en mis stories cómo empieza tranquilo y tímido pero termina entregado en escena! Lo amé! Y te amé una vez más Cajamarca! Ustedes cuándo lo hacen? #DondeEstan”, escribió Anna Carina Copello junto al divertido video.

Solo a inicios de noviembre, Anna Carina Copello lanzó su nuevo hit con el grupo colombiano y ha logrado posicionarse en las redes.