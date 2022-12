El programa El Reventonazo de la Chola realizó un especial de Año Nuevo con diferentes cantantes. Durante la grabación, los artistas revelaron sus cábalas para recibir el Año Nuevo 2023.

“Yo siempre, a las 12 de la noche en punto, oro, me gusta orar, conversar con Dios, pedirle por lo que más amo, que son mi familia”, dijo Yahaira Plasencia sobre sus cábalas. Por su parte, Cielo Torres contó que realiza una cábala para tener trabajo: “Una persona me tiene que poner lentejas en los bolsillos, en la billetera, eso para que no me falte el trabajo”.

“El tema de las uvas, las lentejitas y el mix de las menestras con el arroz en el bolsillo, el calzón amarillo, el rojo para el amor, también el verde para el dinero, el champán, la maleta”, contó Daniela Darcourt.

“Mi cábala es pasarla siempre con mi agrupación trabajando, minutos antes nos reúnimos, llevamos las uvitas, sobre todo antes del brindis agradecemos, antes de subir al primer show agradecemos, reazamos y pedimos que el próximo año nos llene de salud, de bienestar para seguir trabajando”, dijo Paula Arias, líder de Son Tentación.

Por su parte, Josimar aseguró que también realiza una cábala para tener dinero: “Terminar cantando y tirar monedas para la espalda, para que lleguen billetes y no lleguen monedas”.

Ernesto Pimentel, entre risas, confesó que utiliza ropa interior amarilla: “ahora todos me dicen que ya no se usa”.

Christian Domínguez y Pamela Franco también revelaron sus cábalas: “Mi mamá me da una cosa, no puedo decir qué, pero me da una cosa combinada que ella sabe, cada año”.

“Es un amuleto con lentejitas, arrocito, que eso significa abundancia, que no falten los alimentos en el hogar, que es lo más importante”, dijo Pamela Franco, quien deseó un feliz Año Nuevo a todos los peruanos.

Fuente: América Televisión

