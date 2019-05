Antonella Roccuzzo responde a wedding planner tras acusarla de usar puro canje en boda con Lionel Messi

Este fin de semana, la reconocida wedding planner Bárbara Diez contó por primera vez el motivo por el cual dejó de ser la organizadora de la boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo.

Según lo que reveló en el programa 'La noche de Mirtha Legrand', el papá del futbolista se involucró en los preparativos del matrimonio y aceptó a distintas empresas para que se haga con canje, dejando de lado el verdadero sueño que tenía Antonella Roccuzzo.

"El padre se empezó a involucrar en la boda y yo realmente no sé lo que pasó. Él empezó a aceptar muchos canjes, aceptó a hacerlo en un salón donde le daban el salón, la comida. Una pareja organizadora en Rosario les ofreció hacer la boda de canje y me llamaron para decirme que desafectaban nuestros servicios (...) La boda estuvo muy bien, pero no era la boda que habíamos soñado con la novia. Fue linda, ni mejor ni peor, pero otra", expresó Bárbara Diez.

Rompió su silencio

Al conocer esta fuerte revelación, Antonella Roccuzzo rompió su silencio, negando tajantemente lo dicho por la wedding planner argentina.

"Desmiento públicamente todo lo dicho por Bárbara Diez en el programa de Mirtha Legrand. Nuestra boda no fue por canje. Pagamos el 100% de los servicios prestados por cada proveedor. La desvinculación de la empresa de Bárbara Diez fue decisión nuestra y no de mi suegro. Hubiese preferido no tener que aclarar nada y menos dos años después, pero no tuve alternativa", sostuvo.

