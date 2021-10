Vanessa Tenorio, madre de una de las hijas del cantante Antonio Cartagena se presentó en el programa “Magaly TV, La Firme” de este martes 19 de octubre donde denunció que el salsero no cumple con depositar la pensión completa de alimentos para la pequeña, quien padece una enfermedad.

En un audio difundido por el diario Trome, la madre de familia aseguró que el interprete de “Nadie que te quiera como yo” tampoco ha cancelado los devengados correspondientes al periodo 2017-2018, el cual fue determinado por una juez de familia.

“El 12 de octubre salió una resolución del juicio de alimentos donde la jueza ordenó al señor Antonio Cartagena, padre de mi hija, pague los devengados que debe del año 2017-2018 que es un monto de 14.000 soles y le dieron plazo de tres días hábiles y, hasta el momento, el señor no ha depositado el dinero. (...) Tampoco cumple con la pensión de alimentos de mi niña”, contó en referido medio.

ANTONIO CARTAGENA SE DEFIENDE

En comunicado de prensa, el cantante señaló que sí cumple con la manutención de su hija de 4 años, fruto de su ex relación con Vanessa Tenorio. Además, él aclaró que “no le debe 14 mil soles de los devengados por el cobro de las regalías del periodo 2017 y 2018, como aseguró la madre de la niña a un medio local”.

“La señora (por Vanessa Tenorio) cobra el 32% de mi sueldo y 32% de mis regalías. Yo percibía 2500 de la promotora donde trabajo y el 32% era 800 soles, pero debido a la pandemia las empresas bajaron hasta en un 50% el sueldo a los trabajadores, no solo paso conmigo sino con muchos trabajadores en el país para no ser despedidos en pandemia. Ahora percibo 1250, por ello me descuentan 384 soles de mi sueldo actual. Yo no estoy haciendo lo que me da la gana como dice la señora, si fuera así ya estaría preso, yo cumplo conforme a ley”, indicó en comunicado de prensa.

