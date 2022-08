Antonio Cartagena se confiesa tras difusión de video donde pide abortar a su pareja

“El Reventonazo de la chola” emite esta noche su último programa del año con las confesiones del salsero Antonio Cartagena, quien hace un mea culpa ante la difusión de un video en el que incita a someterse a un aborto clínico a su pareja extramatrimonial.

“Yo soy un hombre dueño de sus actos... Me han acribillado, mutilado, me han disparado, pero yo nunca he abandonado a la señora”, es solo una parte de las declaraciones de Antonio Cartagena de toda la entrevista que la podrá ver hoy a las 8 de la noche.

De otro lado, la “Chola Chabuca” para despedir este 2016 presentará un programa especial a partir de las 10 de la noche junto a las mejores orquestas del momento, como Ráfaga, Marisol y la magia del norte, El Gran Combo, Deyvis Orosco, Zagarolo, Lérida, entre otros.

