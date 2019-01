Hermana de Antonio Pavón muestra audio donde acusan a Sheyla Rojas de dejar a su hijo enfermo

La hermana de Antonio Pavón, Alicia, mostró una serie de audios de una persona cercana a Sheyla Rojas que asegura que la conductora dejó a su hijo con fiebre para supuestamente ir a trabajar a un evento; sin embargo, se habría ido a pasar el fin de semana con su pareja, Pedro Moral.

"Llamé y llamé, ¿tú crees que me respondía? ¿Tú sabes a qué hora se apareció? El domingo en la noche, pero quien la fue a recoger el día sábado fue el señor Pedro y el domingo también apareció. Entonces yo me di cuenta que no era evento sino que se había ido con él. Yo le reclamé lo siguiente, que cómo podía ser posible que se fuera y que no me contestara el teléfono, que el niño estaba afiebrado", se escucha decir a la persona que cuidó al hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón esa noche.

Según esta mujer, quien no ha sido identificada, Sheyla Rojas aseguró que regresaría el domingo por la mañana porque tenía un evento, pero no solo nunca contestó el teléfono, sino que regresó a su casa el domingo por la noche.

DEBERÍA VIVIR EN ESPAÑA

Tras la publicación de estos audios, Alicia Pavón aseguró que el hijo de su hermano debería vivir en España con su familia ya que ellos se ocuparían de todas sus necesidades.

"Mi sobrino debería vivir en España con nosotros, allí tiene de todo, no nos hace falta ni su dinero (que tanto le preocupa). Allí tiene colegio, terapista para cada día y todo lo que necesite, pero sobre todo ¿sabe qué? Tiene mucho amor y ningún tiempo para estar solo", indicó la hermana de Antonio Pavón.

