Antonio Pavón desacredita denuncia de Miss Trujillo Claudia Meza y Poly Ávila: "están exagerando"

Antonio Pavón conversó con diario OJO sobre la denuncia que realizó Poly Ávila y la Miss Trujillo Claudia Meza tras indicar que las habrían drogado en una casa de playa, a las que fueron invitadas por Nicola Porcella.

Sin embargo, el español desacreditó la denuncia de la modelo argentina y de la Miss Trujillo. Además, indicó que cree lo dicho por el 'guerrero' en 'El Valor de la verdad'.

"Creo en la versión de Nicola, yo no creo que Nicola haya ido a manipular nada, no es su estilo, ahí todo el mundo es adulto, todos son grandes y saben lo que hacen. Lo demás es un montaje, una farsa", sostuvo.

¿Crees que Poly está exagerando?

Si.

¿Crees que la Miss Trujillo también?

Si, exageradamente. Esa chica... no la conozco ni quiero, mientras este más lejos, mejor. En esa fiesta todos son adultos, son mayores, todos saben lo que hacen y no tienen que echarle la culpa a otros, y colgarse de Nicola de una manera tan baja, Nicola no se merece esto. Y creo que la chica está aprovechando la oportunidad para tratar de figurar, pero muy mal, no es ni la forma de ser Miss ni de querer figurar.

