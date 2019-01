"Antonio, nunca pensé que llegarías a esto, que seas tan mala persona", escribió hermana de Sheyla Rojas

Una de las hermanas de Sheyla Rojas le escribió a Antonio Pavón cuando se encontraba en el programa 'Válgame Dios'. Así que el español no se quedó con las ganas y comentó lo que le dijo exactamente su excuñada.

"Me acaba de escribir la hermana de Sheyla, a la que le tengo un cariño muy especial, me dice 'Antonio, nunca pensé que llegarías a esto, que seas tan mala persona y sobre todo le quieras hacer daño a Sheyla y a Antoñito", indicó Pavón en vivo.

¡Le respondió!

Antonio Pavón no pudo contenerse las ganas y le aclaró a la hermana de Sheyla Rojas, que intentó reunirse con la madre de su único hijo durante cinco meses pero no lo consiguió. Es por eso que tuvo que tomar esa medida. "Lo juro por Dios que yo le llevo insistiendo a Sheyla cinco meses por mensajes de texto, por llamadas 'Sheyla, por favor hay que llegar a un buen acuerdo', 'habla con mi abogada, que es la viceministra de la mujer'. No he podido tener en cinco meses una reunión con la mamá de mi hijo", contó.

"Si yo he llegado aquí es porque estoy desesperado, es que ella te va a decir 'si puede verlo', pero no se trata de verlo en la puerta de la casa, o sacarlo al parque. Yo quiero mimar a mi hijo, quiero ponerle su pijama, yo quiero cuidar a mi hijo, no quiero sacarlo al parque como si fuera una mascotita", agregó.

Por último, el español le pidió a su excuñada que aconseje a Sheyla Rojas porque él no quiere problemas, solo quiere ver a su hijo. "A mi cuñada querida, dile a tu hermana que se ponga una mano al corazón, que no le haga eso al papá de Antoñito, el papá de Antoñito ha estado en los momentos más difíciles de la vida de Antoñito, y tu querida hermana no me deja pasar tiempo con él", puntualizó.

