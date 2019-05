​Antonio Pavón insultó y discriminó a periodista de Ojo (FOTOS)

El torero español Antonio Pavón está nuevamente en el ojo de la tormenta luego de que se difundiera unos chats suyos donde insulta y discrimina a una peruana.

Antonio Pavón se fue de viaje a Marruecos y compartió unas fotos en el país de oriente medio a través de su cuenta de Instagram.

Los comentarios fueron variados, pero uno llamó poderosamente la atención de Antonio Pavón a quien le preguntaron: "¿no que no tenías dinero?".

La usuaria de redes sociales que le hizo esa pregunta es la periodista de Diario Ojo, Isabel González. Como se recuerda, hace unos meses, Antonio Pavón solicitó a la justicia peruana una reducción de la pensión alimenticia que le da al hijo que tiene con Sheyla Rojas.

Es por eso que la periodista de Ojo le hizo la pregunta desde su cuenta personal, sin embargo, Antonio Pavón no tomó bien el comentario y decidió insultar a Gonzalez a través de un mensaje privado.

"India MARGINAL, he traído cocaína de tu país, la he vendido y me he dado un viajecito", escribió Antonio Pavón.

No conforme con eso, al ver que el insulto se difundió en Ojo, Antonio Pavón envió una solicitud para seguir a la periodista. Después de eso, volvió a escribirle para decirle que le daba asco.

"Tú y la gente como tú dan asco con esos gesto de cobardía!!! No es necesario insultar para ofender!!! Y te refugias en la prensa COBARDE No me amedrento. La gente como tú que se dedica a faltar al respeto de las personas dan asco", finalizó.