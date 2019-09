Desde España, Antonio Pavón arremetió contra la periodista Magaly Medina, luego de que esta saliera en defensa de Sheyla Rojas, cuando el torero denuncio que no podía ver a su hijo desde hace varios meses.

“Nadie entiende la posición de Magaly. Yo nunca traicioné a Magaly hasta que ella me atacó. Se posicionó con Sheyla de la noche a la mañana diciendo que un niño tiene que estar obligatoriamente con su mamá, ¿pero si la mamá no lo atiende? Mi reacción no fue buena, no fue correcta, lo que me caracteriza siempre es ser caballero”, dijo Antonio Pavón.

Antonio Pavón agregó que Magaly Medina está fuera de su vida. “¿Ella quién se cree que es?, ¿La dueña del país? Cuánta gente le diría a Magaly que se vaya del país?. Magaly es un cáncer para la sociedad peruana. Es lo peor que le puede pasar porque inculca odio, rencor...”, agregó.