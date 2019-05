Pidió disculpas por racismo pero Antonio Pavón nuevamente ofende a peruanos

Luego de que hace algunos meses, Antonio Pavón sea el protagonista de unos audios que filtró Aneth Acosta, en el que lanzaba insultos racistas y clasistas, su madrina Magaly Medina encontró mensajes en Twitter lanzando fuertes calificativos a una usuaria que lo criticó. Ahora, el español volvió a insultar a una cibernauta, pero a través de un mensaje privado en Instagram.

¿Qué pasó?

Una usuaria comentó la reciente fotografía de Antonio Pavón, en la que se luce en Marruecos, cuestionándole cómo tenía para su viaje, ya que hace poco el torero pidió al juez disminuir la pensión de alimentos de su hijo de S/.3500 a S/.1500, siendo rechazado por declararse como infundado.

Al ver este mensaje, Antonio Pavón decidió responderle pero no públicamente, sino le envió un mensaje privado, donde la insultó llamándola "India marginal".

"India marginal, he traído cocaína de tu país, la he vendido y me he dado un viajecito", escribió.

Como se ha mencionado, no es la primera vez que Antonio Pavón responde insultando a los usuarios que lo critican en redes sociales, al parecer el español no pierde la costumbre.

