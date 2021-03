Antonio Pavón contó en el programa Magaly TV: La Firme como recibió la llamada de Sheyla Rojas en donde le pedía que se llevé a su hijo a España.

“Me tomó de sorpresa, no me lo creía, eran las 3 de la mañana en España por el cambio de horario. Pegué un salto de la cama, esto es increíble, esto parece un sueño, leí y decía: ‘Antonio, puedes venir por Antoñito a Perú, llévatelo a España’. No me lo creía”, contó el torero.

“No durmió tres días, de verdad vamos a ir a ver a Antoñito, tenía una ilusión por verlo”, añadió Joi Sánchez , su prometida.

Cabe indicar que hace unos días, Antonio Pavón le pidió la mano a su pareja, la peruana Joi Sánchez, en una reunión familiar realizada en Trujillo. De acuerdo al programa de la “Urraca”, el exchico reality y su hijo abandonarían el país esta semana.

