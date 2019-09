En comunicación con el programa “Válgame Dios”, el torero español Antonio Pavón reveló que no ve a su hijo “Antonito” desde hace casi un año.

Antonio Pavón contó que desafortunadamente no tiene comunicación con Sheyla Rojas desde hace bastante tiempo. Agregó que incluso la modelo no le comunicó que viajaría a Europa, hecho que habría sido aprovechado para ver a su hijo si es que coordinaban.

Las palabras de Antonio Pavón sobre una blogger no han pasado desapercibidas. Foto: Twitter.

“No, Sheyla y yo no tenemos comunicación alguna. Me hubiera gustado coordinar, pero desafortunadamente, Sheyla no se comunicó conmigo (...) De momento me gustaría llegar a un acuerdo”, dijo Antonio Pavón a través del teléfono.

Antonio Pavón resaltó nuevamente su deseo de que su hijo esté con él en España. “Yo sé que su nana y su abuela la quieren mucho, pero me gustaría que esté acá (...) Un niño debe estar con su mamá y su papá, pero si su mamá está viajando, debería estar con su papá”.

El torero negó que tenga algo contra Sheyla Rojas y su actual estilo de vida, pues lo único que desea es ver a su hijo. “Yo le deseo lo mejor a Sheyla, que disfrute y todo eso. Ustedes saben que quiero mucho a Antonito y me gustaría que este aquí”, acotó.