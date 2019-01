Antonio Pavón se conmueve al ver imágenes junto a Sheyla Rojas: "Hacíamos una pareja muy bonita"

Antonio Pavón se comunicó nuevamente con Magaly Medina para confirmar que se reencontró con su hijito luego de denunciar públicamente a Sheyla Rojas tras no respetar las visitas que se quedaron en la conciliación.

Sin embargo, el torero no esperó que el programa 'Magaly tv, la firme' tenía un reportaje sobre su vida pasada al lado de la madre de su hijo, la popular 'Shey Shey'. Ante esto, el español se conmovió a tal punto que al ver las imágenes señaló que "hacían una muy bonita pareja".

"A ver... me ha conmovido las imágenes tan bonitas. La verdad es que hacíamos una pareja muy bonita, pero bueno no éramos el uno para el otro. No pasa nada, la vida sigue", comentó.

Y pese a que la relación no prosperó, la pareja tuvo un hijo que los unirá para siempre. Es por eso que Antonio Pavón le deseó lo mejor a Sheyla Rojas."Yo, de todo corazón le deseo toda la felicidad del mundo a Sheyla, entiendo que Pedro la quiere mucho, me encanta que quiera mucho a mi hijo, y me encanta que esté feliz con Pedro", sostuvo.

