Antonio Pavón se justifica tras insultos: "si te digo indio marginal y te ofendes, es tu problema"

Antonio Pavón se comunicó con Mónica Cabrejos para justificar los insultos que propinó a una periodista de diario Ojo, asegurando que él no es racista, pero que no va a soportar que lo ataquen en redes sociales, ya que está harto.

“Lo que no soporto y no voy a tolerar nunca en mi vida es gente faltosa, sobre todo gente en las redes sociales que son unos cobardes, que se esconden detrás de las redes sociales para faltar el respeto, y no es necesario insultar para ofender. Esta chica que no sé quién es, pero lo que sí sé es que es una cobarde, me dice: ‘¿tú que no tienes dinero para pagar la pensión de tu hijo?’ ‘¿Señorita quién es usted para juzgar lo que yo hago? ¿A usted qué le importa lo que le paso a mi hijo?’ (…) Al hacerme un comentario tan ofensivo, y yo de ninguna manera estaba dispuesto a aceptarlo, le conteste de le peor manera”, señaló para diario Capital.

El español sostuvo que es un chico respetuoso, y que para él todos son igual. Sin embargo, dio a entender que si siente que lo atacan en redes, él no se quedará callado. "Mi novia actual es peruana, mi hijo es peruano, mis mejores amigos son peruanos. Pero como en todos los países existe gente maleducada, da igual que sea Perú, España, donde sea, siempre existe gente mal educada y esa gente que se enfrenta a mí, les voy a dar donde más le duele (...) Yo me considero un chico respetuoso (...) Si yo te digo a ti: ‘eres un indio marginal' y tú te sientes aludido, ese es tu problema”.

Por último, Antonio Pavón indicó que no tiene idea de lo que significa "indio marginal". "Para mí no significa nada. Si sé que es un insulto, y que ofende muchísimo. Coloquialmente, esa expresión es muy despectiva, pero si tú me faltas el respeto a mí, no esperes de que te vaya a poner la otra mejilla o una sonrisa (…) Si usted me insulta, usted tiene que estar preparada para recibir un insulto (…) A mí no tiene por qué insultarme nadie, porque yo no insulto a nadie. Pero si tú vienes a insultarme a mí, yo me voy a acordar de tu padre, de tu madre, de tu abuelo y de tu espíritu santo (…) Quiero dejar en claro y lo sabe Dios, yo no soy racista. Amo al Perú, pero esta gente mal educada, voy a muerte. Estoy harto del bullying en redes sociales", concluyó.

HAY MÁS...