Rompió su silencio. Nos referimos a Antonio Pavón, quien respondió luego que Sheyla Rojas lo acusara de no pasar la pensión a su hijo Antoñito desde hace 5 años. Como se recuerda el exchico reality dijo al programa “En Exclusiva” a conocer que este hecho no era verdad, y cuestionó al abogado de su expareja por hablar contra él.

“El abogado de Sheyla es un auténtico sinvergüenza, pues dice mentiras. Quiere victimizarla y embarrarme a mí. Todos saben que soy dedicado con mi hijo, lo acompaño a sus terapias y operaciones. Además, cumplo puntualmente pasando mil soles a Antoñito”, manifestó.

Precisamente, en declaraciones a un diario local, Antonio Pavón se volvió a referir al tema y dio detalles de la manutención que pasa para su pequeño. Aquí, él reveló que la pensión que debería pasar es 3.500 soles, sin embargo solo pasa mil soles y explicó el por qué.

“Antes ganaba más y pasaba más. Ahora cobro menos y no puedo pasar tanto, pero siempre les deposito. Sheyla quiere arrastrarnos a todos y embarrarnos con sus escándalos”, indicó no sin antes sostener que la rubia se niega a que su hijo viaje a ver su padre. “El pasado diciembre, que estuve en Lima para traer a Antoñito a pasar vacaciones de Navidad en España, Sheyla no quiso firmar el permiso notarial”, contó al diario Trome.