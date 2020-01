El torero español, Antonio Pavón, cuenta que cada día se siente más preocupado por su pequeño hijo Antoñito, quien no está asistiendo a sus citas médicas en Estados Unidos.

Recordemos que el pequeño se encuentra viviendo en Lima junto a su madre, la conductora Sheyla Rojas.

“Extraño mucho a Antoñito. Su mamá (Sheyla Rojas) le prohíbe venir (a España) a pasar vacaciones con mi familia. Estamos muy preocupados por él, ya que se la pasa siempre en casa con una nana y nadie lo lleva a sus consultas médicas. Ha faltado en varias ocasiones”, sostuvo Antonio.

Asimismo, el exchico reality indicó que desde que se encuentra en España, nadie se ocupa de llevar al menor a sus controles médicos como debe ser.

“Yo tengo las citas del doctor de Estados Unidos y nadie lo lleva. Tenía que ir, desde que nació lo llevé con su abuela o mi papá, pero desde que estoy en España nadie lo lleva. Ojalá un juez tome cartas en el asunto y ponga una pronta solución”, expresó Pavón al diario Trome.

Por último, se le preguntó sobre si existe una posibilidad de poder conciliar con Sheyla Rojas por el bien de Antoñito.

“Ella no quiere conciliar. Me ofrezco para cuidar a Antoñito y llevarlo a sus visitas, pero no lo acepta. El niño siempre está en casa con una nana”, finalizó Antonio.

Como se sabe, Sheyla Rojas tuvo hace varios años a su único hijo Antoñito quien es fruto del romance que tuvo con Antonio Pavón, idilio que nació en el reality Combate, que se transmitía por ATV.

